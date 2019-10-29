أعلنت الحكومة الأسترالية، عن أنها تعتزم استثمار 141 مليون دولار أسترالي (96.5 مليون دولار أمريكي) لتحسين جودة المياه في الحيد المرجاني العظيم.

وقالت وزيرة البيئة الأسترالية سوزان لي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة خصصت 141 مليون دولار "لأعمال تحسين جودة المياه إقليميا مثل تغيير الممارسات الزراعية".

وأضافت في بيان: "المياه النظيفة تعد أمرا مهما إذا رغبنا في حماية الحيد المرجاني من أجل الأجيال المستقبلية".

ويشار إلى أن الحيد المرجاني العظيم، الواقع قبالة ساحل شمال شرق استراليا، يعد أكبر نظام شعب مرجانية في العالم، حيث يغطي مساحة أكبر من مساحة إيطاليا، كما أنه يعد أحد أكثر الأنظمة البيئية تنوعا في كوكب الأرض.

وكان الحيد المرجاني قد تعرض لعمليات ابيضاض متتالية، نجمت عن ارتفاع درجة حرارة المحيط بصورة كبيرة خلال عامي 2016 و2017، مما أسفر عن القضاء على ما بين ثلث إلى نصف الشعب المرجانية.