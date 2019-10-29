 الناشط الحقوقي جوشوا وونج يقول إنه منع من الترشح لانتخابات محلية في هونج كونج - بوابة الشروق
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الناشط الحقوقي جوشوا وونج يقول إنه منع من الترشح لانتخابات محلية في هونج كونج

هونج كونج - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 6:02 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 6:02 ص

قال الناشط البارز المؤيد للديمقراطية في هونج كونج، جوشوا وونج، اليوم الثلاثاء، إنه مُنع من الترشح للانتخابات المحلية المقبلة بالمدينة.


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