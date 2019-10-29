بايرن ميونخ يواجه بوخوم بكأس ألمانيا في مباراة تنعش ذكريات عمرها 43 عاما

مع انطلاق منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، يحل بايرن ميونخ ضيفا على بوخوم في مباراة تنعش ذكريات عمرها 43 عاما، حيث شهد عام 1976 أبرز مباراة بين الفريقين.

وتحمل مباراة اليوم أهمية خاصة لدى أولي هوينيس رئيس نادي بايرن ميونخ وكارل-هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي، حيث كانا لاعبين ضمن صفوف فريق بايرن الذي التقى بوخوم في 1976 .

وفي تلك المباراة، كان بايرن ميونخ متأخرا بأربعة أهداف خلال أول 53 دقيقة من المباراة لكنه انتفض وقلب الموازين لصالحه لينهي المواجهة فائزا 6 / 5، ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، وقد سجل رومينيجه حينها الهدف الأول لبايرن بينما سجل هوينيس هدفين من بينهما هدف الفوز في الدقيقة 89 .

ويتطلع رومينيجه وهوينيس إلى أن يقدم الفريق عرضا قويا في مباراة اليوم، لرفع المعنويات من جديد، بعد أن غاب بايرن مؤخرا عن مستواه وهيمنته المعهودة على المنافسات المحلية وهو ما يشكل ضغوطا كبيرة على مديره الفني نيكو كوفاتش في الوقت الحالي.

فقد تغلب بايرن ميونخ بصعوبة على يونيون برلين 2 / 1، السبت الماضي، ضمن منافسات البوندسليجا، مواصلا اعتماده بشكل كبير على تألق روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الهدف الثاني للفريق ليكون بذلك قد سجل خلال آخر 13 مباراة لبايرن في كل المسابقات.

وفي حالة نجاح ليفاندوفسكي في هز الشباك في مباراة اليوم، سيصبح على بعد خطوة واحدة من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم جيرد مولر، عندما سجل للفريق في 15 مباراة متتالية خلال موسم 1969 / 1970.

والجدير بالذكر أن جيرد مولر كان قد سجل هدفين ايضا في تلك المباراة الشهيرة أمام بوخوم في عام 1976 .

وسجل ليفاندوفسكي هدفين في آخر مباراة لبايرن أمام بوخوم في بطولة الكأس، وذلك في عام 2016 عندما حقق بايرن الفوز بنتيجة 3 / صفر في دور الثمانية.

ويحتل بوخوم المركز الثالث من القاع بدوري الدرجة الثانية الألماني ولم يحقق أي انتصار خلال خمس مباريات على ملعبه حتى الآن في الموسم الحالي، وتعادل فيها جميعا.

ويتطلع بايرن ميونخ إلى تحقيق انتصار مقنع خلال مباراة اليوم من أجل استعادة الثقة، وقال توماس مولر مهاجم الفريق أمس الأول السبت "علينا استغلال هذه المباراة كي نستعيد الثقة. وأعتقد أننا سنتمكن من ذلك."

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليجا) خلف بوروسيا مونشنجلادباخ الذي يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند للمرة الثانية خلال 11 يوما، مساء الأربعاء ضمن منافسات الكأس، ويتطلع إلى الثأر لهزيمته أمام دورتموند صفر / 1 في مباراتهما بالدوري.

وكما هو الحال في بايرن ميونخ، يعيش دورتموند فترة صعبة وكان هدف الفوز 1 / صفر الذي سجله ماركو رويس في شباك مونشنجلادباخ، هو الهدف الوحيد لدورتموند خلال آخر ثلاث مباريات وهو ما يشكل ضغوط هائلة على مديره الفني لوسيان فافري.

وتلقى دورتموند أنباء سارة بعودة المهاجم باكو ألكاسير إلى التدريبات من جديد بعد تعافيه من مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة) لكن لم يتضح بعد موعد عودته للمشاركة بالمباريات.

وقال مايكل زورك مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند عقب تعادل الفريق سلبيا مع شالكه "سنحاول تقديم انطلاقة جديدة عبر مباراة الأربعاء."

وأضاف "نحن بحاجة إلى التحسن. والأهم أننا بحاجة إلى استعادة الجوانب الفنية التي افتقدناها مؤخرا."

أما مونشنجلادباخ، فيخوض مباراة الكأس بمعنويات عالية بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت 4 / 2 أمس الأحد، والذي صعد به إلى صدارة البوندسليجا.

وقال شتيفان لاينر مدافع مونشنجلادباخ "نحن بحاجة إلى تقديم مستويات في مباراة الكأس أمام دورتموند، أفضل من التي قدمناها في مباراة الدوري، وهناك العديد من الجوانب الإيجابية رغم الهزيمة صفر / 1 ."

وتشهد منافسات الدور الثاني من بطولة الكأس اليوم الثلاثاء أيضا، لقاء هامبورج مع شتوتجارت وفرايبورج مع يونيون برلين ودويسبورج مع هوفنهايم وساربريكين مع كولون وأرمينيا بيليفيلد مع شالكه وباير ليفركوزن مع بادربورن ودارمشتاد مع كارلسروه.

بينما تشهد مباريات غدًا الأربعاء لقاء كايزر سلاوترن مع نورنبرج وفيردر بريمن مع هايدنهايم وفولفسبورج مع لايبزج وفيرل مع هوليستن كيل وهيرتا برلين مع دينامو دريسدن وسانت باولي مع آينتراخت فرانكفورت وفورتونا دوسلدورف مع إرتسجبيرجه أوه.