«مستقبل وطن» ينظم قوافل غذائية بأسعار مخفضة للأسر الأولى بالرعاية

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قال محمد عريبي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية : إن الحزب نظم قافلة غذائية بأسعار مخفضة بقري مركز قطور وقرية منشية جنزور.

وأوضح عريبي - في تصريح له اليوم - أن القافلتين شهدتا إقبالا جماهيريا كبيرا من المواطنين بقري مركز قطور وقرية منشية جنذور، حيث قام الحزب بالدفع بأكثر من 14 سيارة كمنافذ بيع متنقلة للحوم البلدية الطازجة بسعر 65 جنيها فقط للحم البقري و75 جنيها للضأن.

وأشار أمين حزب مستقبل وطن إلى استمرار الحزب في تنظيم الحملات للوصول إلى كافة قرى وأحياء المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.