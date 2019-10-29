«تنمية الصادرات»: نسعى لتنظيم أسابيع تجارية لمنتج الأثاث الدمياطى بأسواق دول إفريقيا

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات الدكتور عبد العزيز الشريف، إن الهيئة تنظم أسابيع تجارية في الدول الإفريقية، وتسعى حاليًا لإقامة أسابيع تجارية لمنتج الأثاث الدمياطي في عدد من أسواق الدول الإفريقية التي يتمتع فيها منتج الأثاث المصري بميزات تنافسية كبيرة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من هيئة تنمية الصادرات لمحافظة دمياط ولقائه المحافظ الدكتورة منال عوض، فضلًا عن تفقد مدينة دمياط للأثاث، والمشاركة بفاعليات المنتدى الاقتصادي لتجار ومصنعي ومصدري الأثاث، وذلك حسبما ذكر بيان الهيئة اليوم الثلاثاء.

وأضاف الشريف: "أن الهيئة ستقوم ببحث إمكانيات إقامة معرض دائم لمنتجات الأثاث بمحافظة دمياط في إحدى الدول الإفريقية سواء بصورة دائمة أو موسمية".

وبحث مع محافظ دمياط - خلال اللقاء - سبل الترويج لصناعة الأثاث بالمحافظة خاصة مدينة الأثاث، ودور هيئة تنمية الصادرات في عم مصدري الأثاث بالمحافظة، واتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية في إعداد دراسات شاملة عن السوق العالمي لمنتجات الأثاث، ودورها في إقامة أسابيع وبعثات تجارية في الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الإفريقية.

كما بحث الجانبان أهمية تدشين آليات عمل لدراسة احتياجات السوق العالمي للأثاث، والبدء في وضع خطة استراتيجية لتطوير صناعة الأثاث الدمياطي، بالإضافة إلى إمكانيات إقامة دورات تدريبية لمختلف الصناع داخل المركز التكنولوجي بمدينة دمياط للأثاث؛ للنهوض بقدراتهم في صناعة الأثاث وفقًا لمتطلبات السوق العالمي.

وأوضح الشريف أن الهيئة بصدد إقامة مجموعة من المعارض بمختلف دول قارة أفريقيا، مشيرًا إلى إمكانية تخصيص مساحة من المعرض لمنتجات محافظة دمياط وخاصة منتجات مدينة دمياط للأثاث.

واستعرض - خلال المنتدى المنتدى الاقتصادي لتجار ومصنعي ومصدري الأثاث - دور الهيئة في دعم مصدري الأثاث بمحافظة دمياط، واتخاذ الهيئة العديد من الخطوات التنفيذية في إعداد دراسات شاملة عن السوق العالمي لمنتج الأثاث تتضمن أهم الأسواق المستهدفة، وأذواق المستهلكين والتطورات العالمية .. مؤكدًا أهمية تطوير المنتجات المصرية لتصبح قابله للتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار الشريف إلى أن الهيئة ستعقد عددًا من الورش التدريبية والتعريفية لتطوير صناعة الأثاث وتعريف المصنعين بجميع خطوات العملية التصديرية التي تساعدهم في دخول الأسواق الخارجية، مؤكدًا دور الهيئة في توفير مشتريين أجانب لمصنعي الأثاث في دمياط من خلال تنظيم بعثات مشترين من أكبر الأسواق العالمية المستهدفة.

وتفقد وفد هيئة تنمية الصادرات دمياط للأثاث، أحد أهم المشروعات القومية التي أنشئت لدعم هذه الصناعة، والتي تعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط، حيث أنشئت المدينة لتطوير هذه الصناعة الحيوية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

كما تفقد الوفد مركز تكنولوجيا الأثاث، واستعراض الخدمات المقدمة لمصنعي الأثاث بالمدينة، والتي تضم 21 موقعًا أساسيًا تشمل المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمراكز التكنولوجية.

وتضمنت الزيارة مشاركة رئيس الهيئة والوفد المرافق له بفاعليات المنتدى الاقتصادي للتجار والمصنعين ومصدري الأثاث، حيث تم استعراض مشكلات مصدري الأثاث بالمحافظة، ومطالبهم في الترويج لمنتجاتهم في الأسواق العالمية، ومساعدتهم في توفير الفرص التصديرية من أجل التصدير.