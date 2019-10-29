 «المرصد السوري»: انتشار عناصر من الشرطة الروسية على الحدود السورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«المرصد السوري»: انتشار عناصر من الشرطة الروسية على الحدود السورية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 4:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 4:18 م

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" - الذي يتخذ من لندن مقرا له - بأن عناصر من الشرطة العسكرية الروسية تنتشر على الحدود السورية، وذلك بعد قيام الجيش التركي بقصف معبر" الدرباسية" لدى مرور دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية.

وأوضح المرصد وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن وفدا عسكريا روسيا التقى قيادات القوات التركية عند معبر "الدرباسية " الحدودي، بالتزامن مع سقوط قذيفة تركية؛ أدت لإصابة ستة مدنيين من الوفد المدني الموجود هناك.

وأضاف أنه جرى الحديث - خلال اللقاء - حول آلية تسيير الدوريات "الروسية – التركية" المشتركة في المنطقة التي من المفترض أن تبدأ غدا الأربعاء.


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