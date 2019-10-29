 انتخاب الأرجنتيني جروسي مديرا عاما جديدا للوكالة الدولية للطاقة الذرية - بوابة الشروق
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انتخاب الأرجنتيني جروسي مديرا عاما جديدا للوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 2:00 م | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 2:00 م

أفادت مصادر دبلوماسية بانتخاب الدبلوماسي الأرجنتيني رافائيل جروسي لشغل منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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