مطروح تشن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق

نظمت مدينة مطروح، حملة مكبرة لإزالة اشغالات الطريق بشارع الثانوية لأحد المحلات التجارية بعد التعدي على الرصيف والشارع ما أدى لزحام السيارات بالشارع وعدم قدرة المواطنين علي السير على الرصيف، وذلك بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا لاستيلاء بعض المحلات على الرصيف بالكامل وثلثي الشارع.

وأكد اللواء وليد المعدواي، رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، إنه تم إزالة إشغالات الطريق بشارعي الثانوية وشكرى القوتلي والشوارع المجاورة تنفيذًا لتعليمات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح الخاصة بازالة كل ما يعيق حركة سير المواطنين والسيارات بالشوارع والميادين.

وأوضح أنه تم تحرير المحاضر ومصادرة كل ما يعيق الشارع والأرصفة وتوقيع غرامات على المحال التجارية المخالفة من خلال الحملة المكبرة تحت إدارة تحسين البيئة وإدارة شئون البيئة وشرطة المرافق والادارات المعنية بمجلس المدينة.