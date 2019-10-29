شقيق المتوفي في واقعة «قطار الإسكندرية»: «أخويا فضّل القفز بعد إهانة الكمساري له»



• أحد الركاب تعاطف مع أخي وعرض على الكمساري دفع حق التذكرة ولكنه رفض

"حسبي الله ونعم الوكيل أخويا كان بيجري على أكل عيشه.. الكمساري هو اللي قتله"، بهذه الكلمات بدأ محمود عيد، طالب، شقيق المتوفي في واقعة قطار 934 القادم من الإسكندرية متجها إلى الأقصر، والذي سقط من القطار بنطاق دائرة مركز طنطا، وذلك بعد إجبار الكمساري شخصين على القفز من القطار أثناء سيره؛ لعدم دفع أجرة الركوب، حديثه.

وأضاف أن المجني عليه بدأ العمل منذ صغره للإنفاق على أسرته الصغيرة المكونة من 3 أشقاء ووالدته، لكنه فقد حياته بسبب "تذكرة قطار" و"ضمير معدوم" لكمسري أجبره على القفز خارج القطار.

وتابع أن أحد الركاب طلب من الكمساري أن يعفو عنه مقابل دفع الأجرة له، لكن "أخويا كانت نفسه عزيزة، وفضل القفز من القطار" وذلك بعدما شتمه وأهانه المتهم (الكمساري).

كان ضباط شرطة السكة الحديد بطنطا تلقوا إخطارا من رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، بورود بلاغ من ركاب القطار القادم من إسكندرية إلى مدينة طنطا، بقيام كمسري القطار بإجبار راكبين على إلقاء أنفسهما من القطار لعدم وجود تذاكر معهما أو أموال لدفع ثمنها، وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا.

وتمكنت مباحث السكة الحديد بطنطا من ضبط الكمساري وتسليمه لمركز طنطا، وأمام الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز بطنطا، اعترف أن الشابين من الباعة الجائلين في القطار، ورفضا دفع ثمن التذكرة فقرر إلقاءهما من القطار مما أدى لمصرع أحدهما وإصابة الآخر.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا للتحقيق.