 الآثار: لندن تستعد لاستقبال معرض الفرعون الذهبي - بوابة الشروق
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الآثار: لندن تستعد لاستقبال معرض الفرعون الذهبي

قناع توت عنخ آمون
قناع توت عنخ آمون
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 3:32 م | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 3:32 م


أعلنت وزارة الآثار استعداد العاصمة البريطانية لندن لاستقبال معرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون خلال الفترة المقبلة في محطته الثالثة بعد مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس.

وأشارت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء - إلى أن الشوارع والميادين الرئيسية ومحطات المترو والقطار في لندن تزينت بصور لوجه الملك الشاب وبعض مقتنياته، كما تزينت حوائط المحال التجارية والمباني وكبائن الهواتف بلافتات عن الملك الشاب ومعرضه الذي حل ضيفا على لندن بعد فترة غياب دامت حوالي 12عاما، حيث أن آخر معرض لمقتنيات الملك الشاب جاءت إلى لندن في عام 2007.

وأوضحت أن المعرض سيضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب، منها تمثال (ألكا) والمروحة الخاصة بالملك وعدد من الأواني وبعض التماثيل الصغيرة.


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