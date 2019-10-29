«بيوند ميت» الأمريكية لصناعة البرجر النباتي تحقق أول أرباح ربع سنوية

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أعلنت شركة صناعة البرجر بمكونات نباتية فقط "بيوند ميت" الأمريكية مساء أمس الاثنين، تحقيق أول أرباح ربع سنوية منذ إنشائها، في ظل الإقبال القوي على منتجها.

وذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الحالي ارتفعت إلى 92 مليون دولار، بما يعادل 3 أمثال ونصف إيراداتها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحققت الشركة خلال الربع الثالث أرباحا قدرها 4.1 مليون دولار، مقابل خسائر بقيمة 9.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن أرباح أنشطتها اليومية زادت أيضا خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ورفعت الشركة توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل، حيث تتوقع وصول إجمالي إيراداتها إلى ما بين 263 و275 مليون دولار، في حين كانت التقديرات السابقة تبلغ 240 مليون دولار.

ورغم إعلان الشركة تحقيق أرباح، تراجع سعر سهم "بيوند ميت" في التعاملات غير الرسمية مساء أمس بأكثر من 8%.

وكانت الشركة طرحت أسهمها للاكتتاب العام الأولي في مايو الماضي بسعر 25 دولار للسهم، ثم ارتفع السعر بشدة لاحقا.

وفي يوليو الماضي، ارتفع سعر السهم إلى حوالي 240 دولار.

وأنهت أسهم الشركة المدرجة على مؤشر ناسداك تعاملات أمس الرسمية وقبل إعلان النتائج ربع السنوية عند مستوى 105 دولارات للسهم.



