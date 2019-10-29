جولة جديدة من مشاورات تشكيل الحكومة النمساوية بين «الشعب» والخضر»

عقد سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة فى النمسا اليوم /الثلاثاء/ جلسة مباحثات جديدة مع فيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر والمرشح ليكون نائب رئيس الحكومة والشريك فى الائتلاف الحكومي .

وقالت مصادر حزبية -في تصريحات صحفية- إن المباحثات بين كورتس وكوجلر كانت ايجابية وتم تبادل وجهات النظر حول أولويات الحكومة الجديدة وابرز ملامحها.

وأشارت المصادر إلى أن مباحثات اليوم تناولت الوضع الاقتصادي فى النمسا والتحديات في السنوات المقبلة في مواجهة التطورات الاقتصادية الدولية والتي يمكن أن يكون لها تأثير أيضًا على سوق العمل وعلى الجانب الاجتماعي.

ولفتت المصادر الى قول كوجلر أنه لا توجد خلافات بين الحزبين كما أنه لا يعترف بأي شيء لا يمكن التغلب عليه .

ومن المقرر أن تستأنف مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بين الجانبين على مستوى الخبراء بعد غد الخميس .