خلال الأحداث الأخيرة التي تشهدها لبنان، تردد على المسامع أسماء بعض مقرات الحكم في لبنان، لعل أكثرها قصر بعبدا، وبيت الوسط الذي شهد اليوم الثلاثاء، إعلان رئيس الوزاء اللبناني سعد الحريرى أمام الشعب اللبناني إقدامه على تقديم استقالته وحكومته إلى الرئيس اللبنانى ميشال عون.

وفي ضوء ذلك، ترصد "الشروق" في التقرير التالي، أبرز مقرات الحكم في دولة لبنان ونبذة بسيطة عنها.

- قصر بعبدا

قصر بعبدا هو مقر الرئاسة اللبنانية، يقع في بلدة بعبدا الجبلية المطلة على العاصمة اللبنانية بيروت، بدء العمل في إنشاءه عام 1956، وقد عهد بالتصميم والتنفيذ الى شركة سويسرية اعتمدت تصميما هندسيا بسيطا وحديثا، قبل أن يتم الانتهاء من بناءه عام 1969، ليتسلم الرئيس اللبناني الأسبق شارل الحلو مفاتيح القصر في 23 سبتمبر 1970، خلال مراسم تسليم ليكون أول رئيس يقيم فيه.

- قصر بيت الدين

المقر الرئاسي الصيفي أو ما يعرف بـ "قصر بيت الدين"، هو مقر رئاسي صيفي يقع في منطقة بيت الدين، تعود ملكيته إلى الدولة وتشرف عليه المديرية العامَّة للآثار، اعتُمد كمقر للرئاسة في عهد الرئيسين بشارة الخوري وكميل شمعون، واتّخذه غالبية الرؤساء مقرًا لهم خلال الصيف ولو لفترة وجيزة باستثناء أمين الجميل وإلياس الهراوي.

- قصر القنطاري

يعد قصر القنطاري هو المقر الرئاسي الذي شهد ولادة الاستقلال بعد عام 1946، حيث استأجرته الدولة اللبنانية لتحويله إلى مقر إقامة رئيس الجمهورية، وقد شغله الرئيس بشارة الخوري ومن بعده الرئيس كميل شمعون، قبل ان يشتريه رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ويتحول في مرحلة لاحقة الى واحد من مقرات «تيار المستقبل».

- بيت الوسط

السراي الحكومي أو ما يعرف بـ "بيت الوسط" هو مركز رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، حيث مكتب رئيس الوزراء، يقع في بيروت عاصمة لبنان، وبالقرب من مبنى مجلس النواب اللبناني في وسط المدينة، وهو صرح أثري عثماني يعود بناءه إلى القرن التاسع عشر، بات ينعقد فيه جميع اجتماعات رئاسة الحكومة اللبنانية، وأعمال متابعة الوزارات والإدارات المختلفة، فضلا عن المنظمات والمؤسسات العامة، ويعد هذا المبنى من أهم ثلاثة معالم عثمانية في تلة السراي، والمعلمين الأخرىين هما مبنى مجلس الإنماء والإعمار وبرج ساعة الحميدية.