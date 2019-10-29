الأمم المتحدة تبدي استعدادها للمشاركة في حوار وطني عراقي

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، وقوف المنظمة إلى جانبِ الشعبِ العراقي، معربة عن استعدادها للمساعدةِ في حوار وطني.

وأدانت بلاسخارت في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة "السومرية نيوز" - بأشدّ العبارات ارتفاعَ عددِ الوفيات والإصابات خلال المظاهرات التي اجتاحت أنحاءَ كثيرةٍ من العراق، مؤكدة أن العنفَ ليسَ حلا وحماية الأرواح ضرورة حتمية.

وقالت بلاسخارت "أكثر ما يُثير القلق هي التطوراتُ الأخيرةُ في أنحاءَ كثيرةٍ من العراق، لا سيما في كربلاء الليلة الماضية، إذ تُشير تقاريرُ شهودٍ إلى إصابة أعداد كبيرة من المتظاهرين".

وأضافت أنه هناك حاجةً ماسّةً لإجراء حوارٍ وطنيٍّ لإيجاد استجاباتٍ سريعةٍ وفاعلة، ويجبُ أن تنتهيَ هذه الحلقةُ المُفرغةُ من العنف.