«القومي للسكان» بالبحيرة ينظم قافلة خدمية شاملة بكوم حمادة

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تفقد فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة برئاسة دكتورة كريمة السلاموني، قافلة سكنية شاملة بقرية كفر بولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، واشتملت القافلة على تقديم خدمات صحية وتعليمية وشبابية مثل كشوف طبية مجانية في تخصصات الأطفال.

وتم إجراء الكشف على 117 طفلًا و200 كشف باطنة وأمراض جلدية 35 وعرض منتجات النادي بأسعار رمزية للجمهور وتعليم السيدات كيفية تنفيذ بعض المنتجات وعقد ٦٥ امتحانًا فوريًا لأهالي القرية، بجانب الاستعلام عن وضع ٣٩ شخص وتبين اجتيازهم للامتحان كما تم تنفيذ ندوة للتوعية بأهمية الالتحاق بفصول محو الأمية.

وتم عمل صيانة للأعمدة والكشافات بنطاق القرية وتم تغيير خلية محول كهربائي وغيرها من الخدمات.