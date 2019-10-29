شركة سبوتيفاي السويدية تسجل نموا في أعداد المستخدمين وصافي الأرباح في الربع الثالث

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قالت شركة سبوتيفاي تكنولوجي لخدمات البث الموسيقي، أمس الاثنين، إنها سجلت 248 مليون مستخدم في الربع الثالث هذا العام، بزيادة قدرها نحو الثلث على أساس سنوي، مع تسجيل زيادة كبيرة في الأرباح في الربع الثالث.

وقالت الشركة إن صافي أرباح الربع الثالث بلغ 241 مليون يورو (267 مليون دولار) مقارنة بـ43 مليون يورو قبل عام.

وبلغت الإيرادات 7ر1 مليار يورو، بزيادة 28% مقارنة بالفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الماضي.

وتم إدراج سبوتيفاي في بورصة نيويورك منذ أبريل 2018.

وقالت الشركة المسجلة في لوكسمبورج، إن لديها 113 مليون مشترك في نهاية سبتمبر، بزيادة 31% على أساس سنوي.

وقالت الشركة السويدية إن نمو عدد المستخدمين كان قويا في كل من أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

وبالمقارنة مع إحدى الشركات المنافسة "آبل"، قالت سبوتيفاي: "البيانات المتاحة علنا تظهر أننا نضيف ما يقرب من ضعف عدد المشتركين في الشهر الواحد".

يشار إلى أن سبوتيفاي لها مستخدمين في 79 دولة.