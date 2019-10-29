 الكرملين: نأمل أن يكون إطلاق اللجنة الدستورية السورية بداية جيدة للتسوية السياسية - بوابة الشروق
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الكرملين: نأمل أن يكون إطلاق اللجنة الدستورية السورية بداية جيدة للتسوية السياسية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 2:20 م | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 2:20 م


قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بييسكوف: "إن الكرملين يأمل في أن يكون انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية بداية جيدة؛ لتسوية سياسية حقيقية في سوريا".

وأضاف بيسكوف - في تصريح له اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : "بالطبع، نرجو جميعا عقد جلسة مثمرة وبناءة ، ونأمل أن تكون هذه بداية جيدة لعملية حقيقية للتسوية السياسية".

جدير بالذكر أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كان أعلن في 23 سبتمبر الماضي عن إكمال تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.

وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضواً (50 عضواً من كل من الحكومة والمعارضة السورية والمجتمع المدني) وستجري أول جلسة اللجنة في جنيف بتاريخ 30 أكتوبر الجاري.

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