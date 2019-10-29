إيمري يؤكد مطالبته لتشاكا بالاعتذار بعد مشادته مع جماهير أرسنال

قال الإسباني يوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال، اليوم الثلاثاء، أنه طالب السويسري جرانيت تشاكا قائد الفريق بالاعتذار عن سلوكه عقب استبداله خلال التعادل مع كريستال بالاس 2 /2 في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ووضع تشاكا يده على اذنه في إشارة بتجاه جماهير أرسنال أثناء عملية استبداله بعد أن حاولت الجماهير استعجاله بواسطة صافرات الاستهجان من أجل مغادرة الملعب سريعا.

ولم يوضح إيمري اذا ما كان تشاكا سيستمر كقائد للفريق، لكنه أكد أن اللاعب السويسري لابد أن يعرف أنه تصرف بشكل خاطىء.

وقال إيمري في حديث مع الصحفيين: "نعم ، لابد أن يعتذر، نحن نقوم بأخطاء ونحتاج إلى الاعتذار ونحن نقترح عليه فعل ذلك، في الحقيقة هو يعرف أنه مخطىء وهو يشعر ذلك بعمق".