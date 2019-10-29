سولسكاير: فريد قد يلعب بدلا من بوجبا في خط وسط مانشستر

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أكد اولي جونار سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن البرازيلي فريد قد يلعب بدلا من الفرنسي بول بوجبا في خط وسط الفريق في الوقت الحالي.

وأشار سولسكاير إلى أن فريد سيعاون مواطنه اندريس بيريرا في خط وسط مانشستر.

واستبعد مانشستر يونايتد مشاركة بوجبا في مباريات الفريق حتى ديسمبر المقبل بسبب الإصابة.

ولم يشارك بوجبا /26 عاما/ في أي مباراة مع مانشستر منذ 30 سبتمبر الماضي بسبب الإصابة في الكاحل.

واقتصرت مشاركات بوجبا مع مانشستر هذا الموسم على ست مباريات فقط بعد أن كان قريبا للغاية من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال سولسكاير في وقت سابق "لا اعتقد أننا سنراه قبل ديسمبر، سيغيب لبعض الوقت".

وأضاف "هو في حاجة لبعض الوقت من أجل التعافي بشكل كامل وقد يعود بعد فترة العطلات الدولية، على الأرجح لن نراه قبل ديسمبر".