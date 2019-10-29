وزير قطاع الأعمال: طرح عام لـ 12 إلى 15% من «مصر الجديدة» في يناير

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن شركة مصر الجديدة تُعِد حاليًا كراسة شروط لطرح عام لحصة تتراوح مابين ١٢٪ إلى ١٥٪ في يناير المقبل.

وأضاف توفيق على هامش مؤتمر عقدته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، عن "مصر مركز الصادرات إلى أفريقيا"، اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من إعداد عقد الإدارة الخاص بالطرح الخاص، والذي يصل إلى ١٠٪ من أسهم الشركة، موضحًا أن المستثمر الذي يشتري هذه الحصة سيدير الشركة، وسيتم عقد جمعية عامة لمناقشته خلال أيام.

وأوضح توفيق أن مدة عقد الإدارة هي 7 سنوات، متابعًا: "أعتقد أن المستثمر الذي سيفوز بها يجب أن يكون سريعًا حتى يستطيع تطوير ٢٠ مليون متر من الأرض تابعة للشركة".، مؤكدًا أن هذه المدة قابلة للتجديد.

وكانت الشركة قد دعت قبل أكثر من شهر الشركات العاملة في هذا المجال للمشاركة في طرح هذه الحصة، ووفقًا لتصريحات صحفية في عدة وسائل إعلامية فقد أبدت نحو ١٠ شركات رغبتها في تقديم عرض للشراء والإدارة، ومن أهمها أوراسكوم للإنشاءات.