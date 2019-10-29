المؤتمر اليهودي العالمي: يتعين على ألمانيا وقف خطاب الكراهية بالقانون

طالب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رونالد لودر، ألمانيا بتشديد القوانين لمكافحة معاداة السامية.

وقال لودر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) على هامش اجتماع لوزراء داخلية أوروبيين في مدينة ميونخ الألمانية اليوم الثلاثاء: "أنتظر أن يكون لدى ألمانيا قوانين سليمة توقف خطاب الكراهية".

وبجانب ألمانيا، يشارك في الاجتماع ممثلون عن فرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا، وكذلك ساسة من الولايات المتحدة.

وقال لودر أمس الاثنين خلال منح جائزة تيودور هيرتزل للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ميونخ، إن كراهية اليهود تعود لترفع رأسها من جديد بعد 75 عاما من المحرقة التي ارتكبت بحق اليهود.

وأدان لودر المسيرات اليمينية المتطرفة في مدينتي كمنيتس ودورتموند، وإطلاق السراح المبكر من وجهة نظره للرجل الذي هاجم معبدا يهوديا في برلين بسكين، وقال: "لو كان وصل إلى كنيسة وليس معبدا، ما كنت أعتقد أنه كان سيتم الإفراج عنه على الفور".

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر اليهودي العالمي يمثل جاليات ومنظمات يهودية في مئة دولة.