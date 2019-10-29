إطلاق بعوض معدل جينيا للقضاء على الملاريا في بوركينا فاسو

أطلق فريق من العلماء هذا الأسبوع ما يقرب من 5 آلاف بعوضة معدَّلة وراثيًا في سماء بوركينا فاسو بهدف منع انتشار الملاريا.

وقال عبد الله دايابيت أحد علماء مركز (تارجت ملاريا) للأبحاث، الذي يهدف إلى القضاء على الملاريا تماما، ومعهد أبحاث العلوم والصحة في بوركينا فاسو "إن الهدف الرئيسي من هذه الأبحاث هو تنمية أداة للقضاء على المرض وراثيًا بشكل مستدام"، موضحًا أنه تم فعليًا نشر البعوض المعدَّل وراثيًا بغرض خفض كثافة المرض، ومن ثم القضاء على هذا الوباء القاتل نهائيًا.

ويقوم مبدأ التجربة الجديدة على إطلاق أسراب من البعوض العقيم حتى لا يسفر التزاوج بينه وبين الأنثى عن إنتاج بويضات بعوض جديد.

يُذكر أن الملاريا تشكل أزمة خطيرة في بوركينا فاسو، ففي العام الماضي سجلت العاصمة واجادوجو ما يقرب من 12 مليون حالة إصابة بالمرض و4000 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة به، 60% منها من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم واحد و5 أعوام.