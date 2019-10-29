 21 مصابا في زلزال بقوة 5.7 درجة ضرب شمال غربي الصين - بوابة الشروق
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21 مصابا في زلزال بقوة 5.7 درجة ضرب شمال غربي الصين

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 2:06 م | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 2:06 م

أصيب 21 شخصا بجروح إثر زلزال ضرب محافظة شياخه بولاية قانان التبتية ذاتية الحكم في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت سلطات مقاطعة قانسو – في بيان له اليوم - أن 2097 منزلا تعرضت للتدمير بدرجات متفاوته في المحافظة وأن المواصلات وإمدادات المياه والطاقة والتدفئة والاتصالات وغيرها من البنية التحتية في المناطق المنكوبة بالزلزال تعمل بشكل عادي.

وكان المواطنون في محافظة شياخه، شعروا بهزات قوية وهرع كثيرون منهم إلى الشوارع بعد وقوع الزلزال، فيما تقوم الحكومة المحلية في المحافظة بتقييم تأثير الزلزال.

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