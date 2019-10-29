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أصيب 21 شخصا بجروح إثر زلزال ضرب محافظة شياخه بولاية قانان التبتية ذاتية الحكم في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت سلطات مقاطعة قانسو – في بيان له اليوم - أن 2097 منزلا تعرضت للتدمير بدرجات متفاوته في المحافظة وأن المواصلات وإمدادات المياه والطاقة والتدفئة والاتصالات وغيرها من البنية التحتية في المناطق المنكوبة بالزلزال تعمل بشكل عادي.

وكان المواطنون في محافظة شياخه، شعروا بهزات قوية وهرع كثيرون منهم إلى الشوارع بعد وقوع الزلزال، فيما تقوم الحكومة المحلية في المحافظة بتقييم تأثير الزلزال.