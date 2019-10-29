أعلنت جمعية مصارف لبنان، الاستمرار في قرار إغلاق كافة البنوك غدا الأربعاء، بجميع أنحاء البلاد في ضوء تواصل الاحتجاجات الشعبية وما تشهده البلاد من انقطاع للطرق وصعوبة انتقال المواطنين.

وأكدت جمعية المصارف - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن البنوك مستمرة في بذل الجهود الممكنة للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين في ظل استمرار التحركات الشعبية .. مشيرة إلى استمرار أعمال الصيرفة الإلكترونية وجهوزية مكاتب الاستعلام الصوتية التابعة للبنوك للإجابة على استفسارات زبائن المصارف والمساعدة على تلبية احتياجاتهم..مبدية حرص جميع البنوك على توفير كافة رواتب موظفي القطاعين العام والخاص وكذلك توفير السيولة اللازمة لهذا الغرض.

وأغلقت البنوك في لبنان على مدى 10 أيام عمل متصلة، وذلك منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد منذ 17 أكتوبر الجاري اعتراضا على التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والنفايات.