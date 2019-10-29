استطلاع رأي: انقسام في ألمانيا حول خطة وزيرة الدفاع بشأن سوريا

لم يلق مقترح وزيرة الدفاع الألمانية، "أنيجريت كرامب-كارنباور"، بشأن إرسال قوات حماية أممية إلى شمال سوريا صدى منقسما داخل الحكومة الاتحادية فحسب، بل أيضا بين المواطنين في ألمانيا.

فقد أظهر استطلاع للرأي، أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن 30% من الألمان يرون مقترح الوزيرة جيدا، بينما أعرب 39% آخرين عن رفضهم للمقترح.

ويزداد موقف الألمان وضوحا إذا تعلق الأمر بمشاركة جيشهم في مثل هذه المهمة، حيث عارض ذلك 50% من الذين شملهم الاستطلاع، بينما أيد هذا النوع من المشاركة 26%، في حين لم تحدد نسبة 24% موقفها من الأمر.

وكانت وزيرة الدفاع، التي تترأس الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، اقترحت قبل أسبوع إقامة منطقة أمنية في شمال سوريا تحت رقابة قوات أممية.

ونأى وزير الخارجية الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، هايكو ماس، عن هذا المقترح، موضحا أنه ليس هناك فرصة لمثل هذا المقترح حاليا.

وبحسب الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، لا يتبنى أنصار أحزاب الائتلاف الحاكم موقفا واضحا في هذا الصدد، حيث ذكر 39% من ناخبي التحالف المسيحي أن المقترح جيد، بينما عارض ذلك 34% منهم. وبلغت نسبة التأييد بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي 29%، مقابلة معارضة بين 42% منهم.

يُذكر أن تركيا بدأت في التاسع من أكتوبر الجاري عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، وتبرر هجومها بالحق في الدفاع عن النفس.

وفي الوقت نفسه، انسحبت القوات الأمريكية، التي كانت حليفة للأكراد، من المنطقة قبيل الهجوم.

وتوقف الهجوم التركي بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسيا والولايات المتحدة.

وشمل استطلاع الرأي، الذي أُجري خلال الفترة من 25 حتى 28 أكتوبر الجاري، 2033 ألمانيا.