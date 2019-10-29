العراق وهولندا يبحثان تعزيز التعاون المشترك فى مكافحة الإرهاب

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وقضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكذلك تدريب القوات الأمنية العراقية من قبل الجانب الهولندي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن الوزير الحكيم تطرق خلال اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في العراق، وإجراءات الحكومة على صعيد تنفيذ البرنامج الحكومي، وتقديم الخدمات، والتجاوب مع مطالب الشباب في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية.

ودعا الحكيم، الشركات الهولندية الى العمل في العراق بمختلِف المجالات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة التي تحظى بالاهتمام المُشترك.