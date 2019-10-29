البحرين تشيد بجهود الولايات المتحدة في القضاء على زعيم داعش الإرهابي

أشادت مملكة البحرين اليوم الثلاثاء، بجهود الولايات المتحدة الأمريكية في القضاء على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان لها بثته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم - عن تقديرها للدور الكبير الذي تقوم به الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب والتطرف ، وحرصها على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ككل.

وأكدت الوزارة أن البحرين ستواصل جهودها بالتعاون مع الأشقاء والحلفاء في مكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب ودعمها للمساعي الدولية الحثيثة من أجل القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية والتصدي لكل من يدعمها ويمولها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مؤتمر صحفي أمس الأول الأحد مقتل أبوبكر البغدادي في عملية عسكرية للقوات الخاصة الأمريكية في سوريا .. مؤكدا عدم وجود خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية التي شاركت في العملية.