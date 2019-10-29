الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك بمحافظة حجة

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيان صحفي اليوم إن" قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة تصدت لهجوم جديد شنته المليشيا الحوثية الانقلابية على مواقع الجيش الوطني بمنطقة الطينة شمال مزارع الجر التابعة لمديرية عبس".

وأوضح البيان أن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين عقب الهجوم ما "أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات"، مؤكداً تصدي قوات الجيش للهجوم.

وأشار البيان إلى أن مقاتلات التحالف العربي، شنت غارات على مواقع متفرقة للحوثيين في مديرية حرض(منطقة حدودية مع السعودية)،" ما أدى إلى تدمير عربة عسكرية وأربع دوريات للمليشيات".

وذكر بيان الجيش أن "الهجمات المتوالية التي تشنها المليشيات دخلت أسبوعها الثالث مخلفة خسائر كبيرة في صفوف المليشيات ومعداتها فيما المليشيات مستمرة بحشد العشرات يوميا دون أدنى اكتراث لمصيرهم".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتخضع معظم محافظة حجة لسيطرة الحوثيين منذ نهاية العام 2014، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني السيطرة على بعض المناطق في المحافظة المحاذية للمملكة السعودية.