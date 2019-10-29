المؤتمر العربي الـ33 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات يبدأ أعماله في تونس غدا الأربعاء

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان ، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، غدا الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس، أعمال المؤتمر العربي الثالث والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (FRONTEX)، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز حماية الدولي للتدريب ، إضافة إلى "جامعة نايف العربية " للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عدداً من القضايا الهامة من بينها: المستجدات الدولية في مجال المخدرات : مراكز الإنتاج، وأنماط الاستهلاك، وأساليب التهريب، وطرق المكافحة والتصدي، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، والمخدرات المستحدثة مثل "الفلاكا" وتأثيرها على المستهلك، كما سيناقش المؤتمر نتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات خلال عامي "2018-2019"، بالإضافة إلى الدراسة "الاستقصائية " حول أعداد المدمنين في الدول العربية، والمراكز الخاصة بعلاجهم ورعايتهم اللاحقة، والفساد والفقر ، وأثرهما على انتشار المخدرات في المنطقة العربية.

كما سينظر المؤتمر في مشروعين يتعلق الأول بآلية عربية لمواجهة "السلائف" والمواد الكيميائية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والثاني يتعلق بخطة للتعامل مع المستجدات والتطورات حول إساءة استخدام العقاقير الطبية، والنفسية، ومواجهة أضرارها.

كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء وخططها في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونتائج أعمال اجتماعات مجموعات العمل الفرعية الاجرائية الثلاث لمكافحة المخدرات التي تجتمع في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وسترفع الأمانة العامة للمجلس توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.