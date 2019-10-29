 روسيا: المسلحون الأكراد أكملوا انسحابهم من شمال شرق سورية - بوابة الشروق
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روسيا: المسلحون الأكراد أكملوا انسحابهم من شمال شرق سورية

القوات المسلحة الكردية
القوات المسلحة الكردية
موسكو - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 5:43 م | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 5:43 م

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء إن القوات المسلحة الكردية اكملت انسحابها من شمال شرق سورية، حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية.


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