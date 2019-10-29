روسيا: المسلحون الأكراد أكملوا انسحابهم من شمال شرق سورية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء إن القوات المسلحة الكردية اكملت انسحابها من شمال شرق سورية، حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية.