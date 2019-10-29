الجيش الوطني السوري المعارض يعلن أسر 16 عنصرا من القوات الحكومية وقسد بريف الحسكة

أعلن الجيش الوطني السوري المعارض (الموالي لتركيا) اليوم الثلاثاء أسر 16 عنصرا من الجيش السوري وقوات سورية الديمقراطية ( قسد) قرب مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة .

وقال الناطق العسكري باسم الجيش الوطني يوسف حمود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :" خلال محاولة عناصر من القوات الحكومية وقسد التسلل إلى قرية عنق الهوى شرق مدينة رأس العين تم أسر 16 عنصرا بينهم ضابط برتبة ملازم من القوات الحكومية ، ولكن أغلب الأسرى من قوات قسد إضافة الى سقوط أكثر من 25 عنصراً بين قتيل وجريح ".

كما أكد قائد عسكري في الجيش الوطني سيطرتهم على قرية النويحات وعبد الحي شرق مدينة رأس العين على طريق الدرباسية والسيطرة على موقع للقوات الحكومية السورية ومسلحي حزب العمال الكردستاني في قرية عبد الحي .

وأضاف القائد، الذي طلب عدم ذكر أسمه، لـ (د. ب. أ) :" خلال الأيام الماضية تمت السيطرة على 13 قرية في محيط مدينة رأس العين ، بعد أن بدل عناصر قسد ملابسهم بملابس القوات الحكومية التي تقدمت إلى نقاط قسد وتشاركت مع قسد السيطرة على تلك المواقع ".

وكشف القائد عن انشقاق مجموعة تضم 15 عنصرا من قوات سورية الديمقراطية من بلدة تل تمر ووصلوهم الى نقاط الجيش الوطني ".

من جانبها ، قالت مصادر إعلامية رسمية سورية إن الجيش التركي أطلق قذيفة " هاون على معبر الدرباسية بريف الحسكة الشمالي الغربي أثناء مرور دوريات الشرطة العسكرية الروسية ما أدى لإصابة ستة مواطنين بجروح .

وأوردت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لقوات سورية الديمقراطية اليوم " مصرع مقاتل من قوات سورية الديمقراطية يدعى ( اندوك ) يحمل الجنسية الألمانية".