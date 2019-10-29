قائد عسكري عراقي: الوضع الآن في كربلاء جيد جدا

صرح قائد عسكري عراقي كبير اليوم الثلاثاء بأن القوات العراقية لم تستخدم العنف ولم تطلق الرصاص على المتظاهرين في محافظة كربلاء/118كم جنوبي بغداد/.

وقال اللواء الركن علي الهاشمي قائد عمليات الفرات الاوسط ، للصحفيين اليوم :"لا يوجد شهيد واحد في كربلاء لكن هناك مصابين وغالبيتهم من القوات الأمنية" ، مضيفا :"الوضع الآن في محافظة كربلاء جيد جدا".

وتابع :"تم اعتقال العشرات من المتظاهرين غالبيتهم جاءوا من المحافظات الاخرى في البصرة والمناطق الغربية والشمالية والبعض منهم يحملون أسلحة خفيفة".

وبحسب شهود عيان، فإن القوات العراقية طاردت في ساعة متأخرة من ليلة امس وحتى فجر اليوم مئات المتظاهرين في محافظة كربلاء باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للجروح مما تسبب بوقوع اصابات.