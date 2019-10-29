بدء حفل الإنتاج الحربي لتوطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية

انطلقت فعاليات احتفال وزارة الإنتاج الحربي لتدشين مشروع توطين تصنيع الأوتوبيسات والسيارات الكهربائية في مصر، منذ قليل، بالتعاون مع مصنع ٢٠٠ الحربي وشركة فوتون الصينية.

ويتضمن الاحتفال عرض أول أوتوبيسين كهربائيين تم وصولهما من الصين في إطار المرحلة الأولى من تطبيق استراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر.

يحضر الاحتفال الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وممثلي شركة "فوتون" الصينية، والدكتور ميشيل نايت الرئيس التنفيذي لشركة IMUT وأحد العلماء المصريين بالخارج، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين منهم يسرا ونشوى مصطفى.

يذكر أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتوطين هذه الصناعة الهامة بمصر من خلال التعاون بين الشركات التابعة لها وشركة "فوتون" وغيرها من الشركات الصينية الرائدة في تصنيع المركبات الكهربائية بأنواعها المختلفة، فضلا على أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً وعلى قائمة مصدري المركبات الكهربائية خلال السنوات القادمة، وهو ما سيساهم مستقبلاً في خلق فرص عمل جديدة وكذا ضخ استثمارات في مجال الصناعات المغذية لتصنيع المركبات الكهربائية وأن الصين يسعدها أن تدعم هذا التوجه فى مصر.