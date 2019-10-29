إصابة وزير الاقتصاد الألماني بجرح في رأسه عقب سقوطه على الأرض خلال قمة عن الرقمنة



أصيب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، بجرح في رأسه إثر سقوطه على الأرض خلال مغادرته المنصة التي ألقى عليها خطابه بمناسبة افتتاح القمة الرقمية في مدينة دورتموند صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فقد الوزير /61 عاما/ الوعي في بادئ الأمر، ثم استعاد وعيه في مكانه.

وقالت متحدثة إن الوزير تعثر على الدرج.

وقام مسعفون بالاعتناء بالوزير الذي ظل طريحا على الأرض. وتم محاوطته بشراشف سوداء وإخلاء القاعة.

وبحسب معلومات (د.ب.أ)، نُقل ألتماير عقب ذلك إلى أحد المستشفيات في دورتموند على متن سيارة إسعاف. وكان الوزير في وعيه خلال توجهه إلى المستشفى وشكر الأطباء على اعتنائهم به.



