قال الفريق كامل الوزير، إنه سيقدم العزاء إلى أسرة المتوفي في حادث قطار الإسكندرية، وسيزور المصاب في المستشفي، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم صرف تعويضات لأسرتي الضحيتين.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "مش هنقول تعويض، لكن إعانة بسيطة، ومكنتش عايز أعلن عنها عشان ميبقاش إننا بنقول بنعمل إيه".

ولفت إلى رصد 100 ألف جنيه لأسرة المتوفي على سبيل الإعانة العاجلة، و20 ألف جنيه لأسرة المصاب، معقبًا أنه سيتم النظر في تشغيل فرد من أسرة المتوفي في السكة الحديد.

وأردف: "بنوعدهم لأن هو كان العائل للأسرة وبيجري على أكل عيشه، وأي حد الأسرة يقدر نشغله في الأسرة في السكة الحديد ويتكسب رزقه بالحلال، هنعمل ده".

وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الاثنين، عن تفاصيل سقوط راكبين من القطار رقم 934 مكيف (الإسكندرية- الأقصر)، عند محطة دفرة، مما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن الراكبين امتنعا عن دفع الأجرة لرئيس القطار، وأثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء سيره مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى في الحال وأصيب الراكب الآخر.

من جانبه كشف مصدر أمني بمديرية أمن الغربية، أن النيابة العامة وجهت إلى الكمسري قطار «الأقصر - الإسكندرية» تهمة القتل العمد بعد أن أجبر شابين على النزول من القطار.