صعدت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم وعلى رأسها المؤشر الرئيسى EGX30 الذي ارتفع بنسبة 1.15%، وأغلق عند 14465.47 نقطة، كما ارتفع المؤشر EGX100 بنسبة 0.95% ليغلق عند 1427.51 نقطة، مدفوعا بالشراء من المؤسسات المصرية بالاضافة إلى صعود سهم التجارى الدولى.

قال أحمد زكريا مدير الاستثمار بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن السوق تجاوزت نقطة المقاومة الأساسية عند مستوى 14.300 نقطة بشكل كبير، بعدما كانت تتحرك فى نطاق عرضى بين المنطقتين 14000 و14.500 نقطة خلال الجلسات السابقة، مشيرا إلى وجود حالة من التفاؤل الحذر باختراق السوق النطاق العرضى الضيق الذى كانت تتحرك فيه، وتحاول الاقتراب من منطقة المقاومة 14.500 نقطة، ثم استهداف مستوى 14.800 نقطة خلال الفتره القادمة.

وأضاف زكريا أن المؤشر الرئيسى ارتفع نتيجة اختراق سهم التجاري الدولي مستوى الـ80 جنيها خلال جلسة أمس، مع وزنه النسبي الكبير فى المؤشر، بالإضافة إلى التحرك الإيجابى فى قطاع البتروكيماويات مدفوعا بصعود سهم سيدى كرير، مشيرا إلى أن الشراء كان مدفوعا من قبل المؤسسات المصرية، بينما البيع من قبل الأجانب.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب إلى الشراء بصافى 26,658 و18,384 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع بصافى 45,043 مليون جنيه.

من جانب آخر تراجعت أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض بنحو قرشين فى مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع، كما انخفض بقرش واحد فى البنك التجارى الدولى ليصل إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

بينما ارتفعت العملة الخضراء فى بنك قناة السويس بنحو قرش واحد لتسجل 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في كل من البنك الأهلي المصرى، ومصر، والتعمير والإسكان عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وفي بنوك الإسكندرية، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي عند 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، وفى بنك البركة عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.