أكد البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، أن حلمه الأزلي كان ارتداء قميص الملكي، مشيرًا إلى أنه سعيد بالتعلم تحت قيادة زين الدين زيدان.

وقام البلجيكي بتحليل مسيرته منذ بدايته وحتى وصوله إلى النادي الملكي ، عبر برنامج «Real Field» التلفزيوني والذي يذاع في قناة ريال مدريد الرسمية، أمس الإثنين، قائلًا: "حلمي دائمًا كان ريال مدريد، ألعب في أفضل نادٍ في العالم ولهذا السبب أنا سعيد، أردت أيضًا أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وهذا هو السبب توقيعي لتشيلسي".

وأضاف: "إذا كنت تحب كرة القدم فعليك أن تحب زيدان، سواء كنت لاعبًا في ريال مدريد أم لا، عندما كنت طفلاً، كان زيدان بالنسبة لي هو الأفضل. أردت أن أرى زيدان يقوم بأشياء ويمر ويسأل... في مقابلة قال زيدان للصحافة إنه سيتعاقد معي وأغمضت عينيه، وطلب مني أبي أن أواصل العمل للوصول إلى ريال مدريد، يجعلني سعيدا، فهو صادق، فهو يعرف ما يحتاجه اللاعب ويتحدث عندما يتعين عليه التحدث".

وتطرق "هازارد"، للحديث عن توقيعه للريال، كاشفًا: " كورتوا هو شخص أعرفه جيدًا وأنا على ثقة به. لقد أخبرني دائمًا أنه أفضل نادٍ، عندما انتهت كأس العالم في روسيا، أردت الذهاب إلى مدريد، كنت قد اتخذت القرار بالفعل، لم يكن ذلك ممكنًا، مكثت عامًا آخر في تشيلسي، مما جعل خروجي أسهل، وفهم تشيلسي وسمح لي بالخروج، وتحدثت مع فلورنتينو وقال إنه كان ينتظرني في مدريد، ثم تحدثت أيضًا مع لوكا مودريتش وشعرت أن الجميع أرادوا أن يروني في ريال مدريد، وأخيرا تحقق الأمر".

واحتتم لاعب ريال مدريد الإسباني إدين هازارد عن المدرب زين الدين زيدان، مؤكدًا على أنه سيظل الأفضل بالنسبة له.