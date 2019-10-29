قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي بدء استعداداته للمباراة المقررة يوم الأحد المقبل أمام فريق أولمبيك آسفي المغربي في ذهاب دور الستة عشر من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، اعتبارا من غد الأربعاء.

ومنح المدرب معين الشعباني راحة للاعبي الترجي اليوم الثلاثاء، بعد رحلة الفريق إلى مدينة صفاقس وفوزه الثمين على النادي الصفاقسي في عقر داره 2 - 0 أمس الأول الأحد في المرحلة السادسة من الدوري التونسي.

ويستأنف الترجي تدريباته غدا الأربعاء على أن تسافر بعثة النادي يوم الجمعة إلى المغرب.

ويغيب اللاعب هيثم الجويني عن رحلة الفريق بسبب خضوعه للعلاج وتدريبات فردية، بعد إصابته في الكتف قبل أسبوع.