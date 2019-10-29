تركيا تعلن توقيف المزيد من المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش غربي البلاد

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أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، توقيف المزيد من الأشخاص المشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن قوات الأمن أوقفت اليوم 26 مشتبها بالانتماء لتنظيم "داعش" في ولاية بورصة غربي البلاد.

وأضافت أن الاعتقالات جرت بعد عملية أمنية متزامنة على عدة عناوين في الولاية.

وكانت السلطات أعلنت أمس توقيف 32 أجنبيا للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش في العاصمة أنقرة وولاية صامصون شمالي البلاد.

يأتي توقيف المشتبه بهم بعد إعلان الولايات المتحدة مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية أسفرت عن مقتل المئات.

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017، واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا.