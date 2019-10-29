ليتوانيا تسعى لطمأنه بيلاروس بعدم وجود مخاوف من وجود قوات أمريكية على أراضيها

دافعت ليتوانيا عن نشر قوات أمريكية على أراضيها، بعد أن تعرضت لانتقادات من دولة بيلاروس المجاورة.

وقال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا في مقابلة إذاعية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية قوامها 500 جندي، وترابط داخل قاعدة عسكرية تبعد مسافة 15 كيلومترا من الحدود مع بيلاروس، وتتمثل مهمتها في إجراء تدريبات فقط.

وكان الرئيس الليتواني يرد بتصريحاته على تصريحات من القيادات في العاصمة البيلاروسية مينسك، التي وصفت تواجد القوات الأمريكية بأنها استعراض للقوة الليتوانية، واعتبرت ذلك أمرا سترد عليه بيلاروس بإجراءات مضادة، وتعد بيلاروس التي كانت جمهورية سوفيتية سابقة حليفا وثيقا لروسيا.