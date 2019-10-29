ميشيل نايت: الأتوبيس الكهربي سيكون منتجا مصريا بنسبة 99%

قال الدكتور ميشيل نايت، الرئيس التنفيذي لشركة imut وأحد علماء مصر بالخارج، إن مصر تستطيع كسر حاجز الخوف وإنتاج الكثير من المنتجات التى تستوردها من الخارج على غرار الأتوبيس الكهربي الذي سيتم تصنيعه بالشراكة مع شركة فوتون الصينية وشركته.

وأضاف نايت، في كلمته خلال احتفالية تدشين مشروع تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، اليوم الثلاثاء، أن الأمر سيكون صناعة وليس تجميع، ونستهدف بحلول ديسمبر ٢٠٢٠ أن يتم التصنيع بالكامل في مصر عدا البطارية.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة imut أن الأتوبيس الكهربي سيكون منتج مصري بنسبة ٩٩٪، لكن البطارية تمثل أكثر من ٤٠٪ من قيمة الأتوبيس، وسيتم دراسة تصنيعها محليًا.

وكشف عن إنتاج أول لودر مصري بالتعاون بين شركته ووزارة الإنتاج الحربي، وهو نسخة طبق الأصل من اللودر الأمريكي خلال الشهر المقبل، وأول جليدر مصري في مارس المقبل بنسبة ١٠٠٪، مشيرًا إلى أنه تم سحب الحديد المصنعة به بالكامل في مصنع ١٠٠ الحربي.