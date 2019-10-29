 ألمانيا تؤكد أهمية دور مصر «المحوري» الذي تلعبه في القضايا الإقليمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا تؤكد أهمية دور مصر «المحوري» الذي تلعبه في القضايا الإقليمية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 3:34 م | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 3:34 م


أكدت ألمانيا على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في جميع القضايا الإقليمية.

وأفاد بيان للمركز الألماني للإعلام بالقاهرة -اليوم الثلاثاء- بأن مصر سواء بالنظر إلى عملية السلام في الشرق الأوسط ، والنزاعات في سوريا، أو بالنظر إلى ليبيا المجاورة أو الاضطرابات في السودان تعد شريكا مهما في المحادثات مع ألمانيا في جميع القضايا والنزاعات الملحَّة بالمنطقة.

وشدد - البيان - على أن مصر تعتبر ركيزة إقليمية للاستقرار ، وأنها تلعب دورا مهما في الحد من التصعيد في غزة، وأن كلا من: مصر وألمانيا تدعمان حل الدولتين بالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط .

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