ألمانيا تؤكد أهمية دور مصر «المحوري» الذي تلعبه في القضايا الإقليمية



أكدت ألمانيا على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في جميع القضايا الإقليمية.

وأفاد بيان للمركز الألماني للإعلام بالقاهرة -اليوم الثلاثاء- بأن مصر سواء بالنظر إلى عملية السلام في الشرق الأوسط ، والنزاعات في سوريا، أو بالنظر إلى ليبيا المجاورة أو الاضطرابات في السودان تعد شريكا مهما في المحادثات مع ألمانيا في جميع القضايا والنزاعات الملحَّة بالمنطقة.

وشدد - البيان - على أن مصر تعتبر ركيزة إقليمية للاستقرار ، وأنها تلعب دورا مهما في الحد من التصعيد في غزة، وأن كلا من: مصر وألمانيا تدعمان حل الدولتين بالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط .



