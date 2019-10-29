بدء اجتماعات لجان البرلمان العربي للتحضير لجلسته العامة بعد غد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



بدأت أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك للتحضير للجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني والتي ستعقد برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بعد غد الخميس.

وتتضمن اجتماعات اللجان، اجتماع لجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي والتي ستناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وستجتمع أيضاً لجنة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب برئاسة رئيس البرلمان العربي وذلك لمناقشة مشروع قرار والمذكرة القانونية التي ستصدر عن البرلمان العربي لدعم طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وستناقش اللجنة المعنية بتقديم تصور عن وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي مشروع وثيقة ستصدر عن البرلمان العربي بهذا الشأن.

وستجتمع اللجنة المعنية بدراسة موضوع الأمن المائي العربي كتحد للأمن القومي العربي، لجنة الدول العربية الأقل نمواً، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الوطن العربي.



