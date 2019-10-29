العصار: نستهدف تصدر قائمة مصدري المركبات الكهربائية في 2040

أعلن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن أول نموذج للأتوبيسات الكهربائية المستهدف توطين تصنيعها فى مصر، بالتعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة فوتون الصينية وشركة IMUT المصرية.

وأشار العصار خلال احتفال الوزارة بتدشين صناعة الأتوبيسات الكهربائية في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى التعاون المثمر والناجح بين وزارة الإنتاج الحربي والشركات الصينية ودعم سفير دولة الصين لتعزيز التعاون المثمر بين الجانبين فى عدد من المجالات المختلفة والتى شهدت مؤخرًا اهتمامًا من القيادة السياسية للدولتين ومنها مجال توطين تصنيع السيارات والمركبات الكهربائية فى مصر والذى نحتفل به اليوم.

وأضاف العصار أنه بخلاف التوقيع الذي نشهد ثماره اليوم مع شركة فوتون الصينية لتوطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية فى مصر، فقد وقعت وزارة الإنتاج الحربي عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركات الصينية في مجال تصنيع المركبات بصفة عامة، ومنها توقيع مذكرة التفاهم لإنتاج عربات الركوب الكهربائية (الملاكي والأجرة) وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج محطات شحن السيارات الكهربائية، كما يتم دراسة التصنيع المشترك للحافلات الكهربائية السياحية والنقل بين المحافظات.

وتابع العصار: "نحن في وزارة الإنتاج الحربي نستهدف من هذه المشروعات تعميق التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية، والذى يعد أحد أهم البرامج التنفيذية لعام 2020 لتحقيق استراتيجية تصنيع ونشر استخدام المركبات الكهربائية بحيث تصل نسبة امتلاك مصر من تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية 65% بنهاية عام 2030، وجعل مصر مركز إقليمي يتصدر قائمة مصدري المركبات الكهربائية بنهاية عام 2040، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال بدولة الصين".

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي: "نحن نعمل بكامل طاقتنا على سرعة الانتهاء من توطين ونقل تكنولوجيا صناعة الأتوبيسات الكهربائية لنشهد انطلاقها في مصر لخدمة قطاع النقل والمواصلات وصولا لتصديرها مستقبلاً، لما لها من عائد اقتصادي وبيئي كبير على الدولة وعلى صحة وراحة المواطنين".

واستطرد: "نأمل فى القريب العاجل أن نشهد تدشين مشروع المجمع الصناعي لإنتاج سيارات ركوب الأفراد والحافلات الكهربائية والشواحن الكهربائية بمصنع 200 الحربي ليكون مركزًا لتصنيع المركبات الكهربائية، ما يخلق فرص عمل جديدة، ويعمل على تحفيز وضخ الاستثمارات في قطاع الصناعات المغذية للمركبات الكهربائية ويضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية فى هذا المجال.

وشدد العصار على ثقته التامة فيما تبذله الشركات الصينية المشاركة فى هذا المشروع الضخم من جهود بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والتزامها بتنفيذ الإجراءات وفق المخطط الزمني لها لتشهد مصر قريبًا ثورة صناعية جديدة مواكبة للتطور التكنولوجى فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية فى العالم.

ووجه العصار الشكر لشركة IMUT والتى تعد أحد شركاء التنمية في وزارة الإنتاج الحربي فى هذا المشروع وفى عدد من المشروعات الأخرى، مشيدًا بالجهد المبذول من كافة الوزارات والهيئات المعنية حتى يخرج هذا المشروع للنور، بالإضافة للجهد المبذول على التوازى لإنشاء محطات الشحن وتمهيد الطرق، وذلك استعداداً لإطلاق وتعميم العمل بالمركبات الكهربائية فى مصر.

وتابع: "أتوجه بالشكر لكل زملائي بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها ووحداتها التابعة والشكر موصول للقائمين على تنفيذ هذا الحفل ليخرج بهذا الشكل المشرف".