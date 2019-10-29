 بولندا تعتزم فرض ضريبة الازدحام على متاجر التجزئة الكبرى - بوابة الشروق
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بولندا تعتزم فرض ضريبة الازدحام على متاجر التجزئة الكبرى

علم بولندا
علم بولندا
(د ب ا)
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 7:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 7:21 م

قالت وزيرة ريادة الأعمال والتكنولوجيا البولندية يادفيجا إيميليفيتش في حوار إذاعي اليوم الثلاثاء إن بولندا تعتزم فرض ضريبة جديدة على متاجر التجزئة الكبرى، حيث لن يتم فرض الضريبة على حجم التعاملات ولكن على الارتباك الذي تسببه هذه المتاجر في المدن.

وأضافت لشبكة "زت" الإذاعية أنه في حال تشكيل الحكومة الجديدة سريعا، يمكن أن يتم طرح التشريح هذا العام، على أن يبدأ تطبيق الضريبة في بداية 2020.

وأوضحت أن ضريبة الازدحام بالتأكيد سوف تكون مقبولة لدى المفوضية الأوروبية.

وكان قد تم تعليق محاولة بولندا السابقة بفرض ضرائب تصاعدية على متاجر التجزئة بعد فترة قصيرة من بدء تطبيقها عام 2016، عقب أن أعربت المفوضية الأوروبية عن شكوكها بشأن توافقها مع قانون الاتحاد الأوروبي.

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