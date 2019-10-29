الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا من الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير - في بيان له اليوم - أن جيش الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم و4 آخرين من بلدة عصيرة الشمالية في نابلس ومواطنين اثنين من كل من بلدة سكاكا في سلفيت، ومن محافظة قلقيلية.. كذلك جرى احتجاز مواطنين من بلدة برقين في محافظة جنين، وأفرجت عنهما لاحقا.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت صباح اليوم على عدد من حراس المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت أحدهم أثناء اقتحامها مصلى باب الرحمة شرقي المسجد.

يأتي هذا الاعتداء في الوقت الذي واصل فيه المستوطنون المتطرفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من القوات الإسرائيلية الخاصة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة شرقي المسجد، واعتقلت الحارس إيهاب أبوغزالة بحجة تصوير عناصر الشرطة أثناء اقتحامهم للمصلى بأحذيتهم..مشيرة إلى أن تلك القوات اعتدت على عدد من الحراس المتواجدين بالمكان بالضرب والدفع.

وعادة ما يتخلل تلك الاقتحامات محاولات من قبل المستوطنين لأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد، وتحديدا في الجهة الشرقية منه، بالإضافة إلى تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.