أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم استقالة الحكومة متجاوبًا مع مطالب الشعب اللبناني ومطالبًا من كل الأطراف الوقوف بجانب المصالح الوطنية.

وجاءت تلك الاستقالة بعد أن حاولت الحكومة تقديم العديد من الحلول للأزمة ولكن الحريري أعلن خلال مؤتمر استقالته وصوله إلى طريق مسدود

وقد مرت الاحتجاجات في بيروت بالعديد من المراحل وتباينت المواقف بين مؤيد ومعارض لها من قبل الأحزاب والأطياف اللبنانية مما زاد المشهد تعقيدًا.. وفي السطور التالية نستعرض التسلسل الزمني للاحتجاجات اللبنانية منذ ضريبة الواتساب وحتى استقالة الحريري.

* 17 أكتوبر.. مظاهرات في انحاء لبنان تنديدًا بقرارات الحكومة

بدأت احتجاجات "الواتساب" اللبنانية في 17 من أكتوبر، وشرع آلاف اللبنانيين في التوافد على ساحة رئيسية وسط بيروت استعدادا للمشاركة في تظاهرة جديد من احتجاجات عارمة تشهدها شوارع لبنان، بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

وكانت المطالب في البداية معيشية اقتصادية، ولكن مع نهاية اليوم الأول للتظاهرات طالب المتظاهرون بإسقاط حكومة الحريري، ووصفوها بإنها فشلت في معالجة التدهور الاقتصادي الخطير في البلاد.

* 18 من أكتوبر.. الحريري يعطي الحكومة مهلة 72 ساعة

في 18 من أكتوبر قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إنه يعطي نفسه وحكومته "مهلة قصيرة جدا مدتها 72 ساعة، ليقدم الشركاء في الحكومة حلا يقنعنا ويقنع الشارع والشركاء الدوليين"، وإلا سيكون له "كلام آخر".

* 19 من أكتوبر.. الجيش اللبناني يتضامن مع المتظاهرين

في 19 من أكتوبر أكد الجيش اللبناني "تضامنه الكامل" مع مطالب المتظاهرين من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد. وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إنه "وإذ تؤكد تضامنها الكامل مع مطالبهم (المتظاهرين) المحقة، تدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين"، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

* 19 من أكتوبر.. كلمة نصرالله الأولى وحزب الله يرفض استقالة الحكومة

جاء موقف حزب الله مضادًا للحراك الشعبي اللبناني، حيث تحدث حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله يوم 19 من أكتوبر مؤكدا على أن الأوضاع الاقتصادية التي دفعت بخروج هذه المظاهرات ليست وليدة الساعة ولا وليدة السنوات الثلاث الماضية بل تراكمات على مدى عقود على حد تعبيره، وتابع قائلا أن حزب الله لا يؤيد استقالة الحكومة الحالية لأنها اذا استقالت ليس معلوما ان تتشكل حكومة في سنة او سنتين.

* 19 من أكتوبر.. حزب القوات اللبناني يعلن استقالة وزراءه

وفي يوم 19 من أكتوبر جاء موقف حزب القوات اللبنانية مؤيدًا لاستقالة الحكومة فقد أعلن سمير جعجع دعمه لاستفالة الحكزمة التي وصفها بأنها عاجزة عن اتخاذ الخطوات لإنقاذ البلاد.

واعلن جعجع استقالة وزراء حزب القوات اللبناني استقالة قائلًا "بعدما جربنا وحاولنا بكافة الطرق والوسائل لإنقاذ الوضع، لكننا للأسف وصلنا إلى ما ‏وصلنا إليه قررنا الاستقالة، وحاولنا كثيرا داخل الحكومة مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وبقية الفرقاء من أجل تصحيح ‏المسار لكننا لم نستطع ".

* 19 من أكتوبر.. جمبلاط يدعم تواجد الحكومة

في 19 من أكتوبر أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب اللبناني السابق، وليد جنبلاط لـ"العربية"، أنه لا استقالة لوزراء حزبه من الحكومة في الوقت الحاضر.

وقال جنبلاط على تويتر السبت: "لم أطلب من وزراء الحزب الاستقالة، ونحن نقرر ولست في وارد أي سفر إلى أي مكان".

* 21 من أكتوبر.. الحريري يعلن عن الورقة الإصلاحية للحكومة

أعلن سعد الحريري 21 من أكتوبر عن الورقة الإصلاحية التي تتضمن 25 بندًا لمحاولة تهدئة الوضع

ظهر رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري حيث أكد أن المطالب التي ينادي بها المحتجون اللبنانيون محقة وعادلة، ولو أراد الشعب انتخابات مبكرة فأؤيده في ذلك، كما قرر تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفساد في لبنان، وإعداد مشروع قانون لإعادة الأموال المنهوبة، وإلغاء وزارة الإعلام وإعادة هيكلتها، كما أكد عدم فرض أي ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين، خفض 50% من عجز الكهرباء في لبنان، الاعتماد على خصخصة بعض المنشآت الاقتصادية بناء على دراسة من مستشارين اقتصاديين.

* 23 من أكتوبر..الجيش اللبناني يوضح موقفه من التظاهرات

أما عن الجيش اللبناني قال الجيش اللبناني، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر يوم 23 من أكتوبر، إن "الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة"، في الوقت الذي رصد فيه شهود عيان، انتشار الجيش اللبناني في أنحاء متفرقة من البلاد، في محاولة لفتح الطرقات والشوارع التي أغلقها المتظاهرون خلال الأيام الماضية.

وتداول نشطاء لبنانيون مقطع فيديو لأحد عناصر الجيش، باكيا في مواجهة عدد من المتظاهرين في لبنان، وبحسب الفيديو المنشور على تويتر، حاول بعض المتظاهرين تهدئة عنصر الجيش.

* 23 من أكتوبر.. اعتداء عناصر حزب الله على المتظاهرين في النبطية

وفي 23 من أكتوبر من المظاهرات، انتشر مقطع فيديو لمتظاهرين في النبطية التي تعد منطقة مناصرة لحزب الله في الجنوب اللبناني، حيث يظهر الفيديو عناصر ترفع العصي على المحتجين، وأخرى تقوم بتكسير الحواجز، وأشار بعض المحتجين إلى أن هذه العناصر تابعة لشرطة البلدية في المنطقة، فيما قال آخرون إن مدنيين في مدينة النبطية الجنوبية معقل "حركة أمل" يحاولون قمع المتظاهرين وضربهم بالعصي، أما الفيديو، فترفع فيه أصوات تقول إن هؤلاء من حزب الله.

واقتحمت مجموعات من الأشخاص تردد شعارات مؤيدة لحزب الله مظاهرة سلمية في بيروت واشتبكت لفترة قصيرة مع المحتجين، مما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى التدخل.

* 24 من أكتوبر.. الظهور الأول للرئيس عون

في 24 من أكتوبر كان الخروج الأول للرئيس اللبناني ميشال عون مأكدًا أنه بحاجة لتعاون الحكومة والبرلمان للتخلص من الفساد مضيفاً بأن السارق لا طائفة له ولا ينتمي لأي دين و اطالب ان تعيدوا للبناني ثقته بدولته.

وأكد عون أن الورقة الاصلاحية ستكون الخطوة الاولى لابعاد الشبح المالي والاقتصادي و حرية التعبير حق محترم ومحفوظ لكل الناس.

وظهر الرئيس اللبناني في الخطاب جالسًا على مكتبه، وفي الخلفية مكتبه اختلفت الكُتب الظاهرة فيها في أكثر من مشهد، ما يوحي بأن الخطاب تم تسجيله على أكثر من مرة.

وأثار هذا الاختلاف غضب اللبنانيين، الذين اعتبروا أن الرئاسة اللبنانية "كانت كاذبة" بشأن الخطاب الذي أعلنت أنه سيكون عبر (بث مباشر)، كما اعتبر الكثير منهم أن هذه الكلمة لم تكن على مستوى توقعاتهم بعد أسبوع من الاحتجاجات المتواصلة.

* 25 من أكتوبر.. نصرالله في خطابه الثاني يحذر من حرب أهلية

وفي 25 من أكتوبر في خطاب آخر له قال نصر الله في كلمة نُقلت على شاشات التلفزيون أن لبنان دخل في دائرة الاستهداف دولياً وإقليمياً، وعبّر عن خوفه من دفع البلاد إلى أتون حرب أهلية، رافضاً الدعوات المطالبة باستقالة الحكومة أو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة،

*في 29 من أكتوبر.. الحريري يعلن استقالته

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في 29 من أكتوبر أنه سيقدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية قوية تهز لبنان.

وفي كلمة مباشرة للحريري وجهها إلى الشعب اللبناني، قال الحريري إنه منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور، وأكد أنه حاول خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية.

وأضاف الحريري أنه وصل إلى طريق مسدود وصار واجبًا عليه عمل صدمة كبيرة من أجل مواجهة الأزمة، مضيفاً أنه سيتوجه إلى قصر بعبدا (مقر الرئاسة اللبناني) لتقديم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية ميشال عون وللشعب اللبناني،تجاوباً لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير.