بريطانيا تتأهب لانتخابات في ديسمبر في محاولة لكسر جمود الخروج من الاتحاد الأوروبي

تستعد المملكة المتحدة لإجراء ثالث انتخابات عامة منذ عام 2015، حيث يحاول القادة السياسيون حسم أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تصيب البلاد بالشلل.

وفاز رئيس الوزراء بوريس جونسون بدعم رئيس حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي جيرمي كوربن لإجراء انتخابات مبكرة في الفترة بين 9 و12 ديسمبر .

وذكرت اليوم وكالة أنباء (بلومبرج) أنه على الرغم من أنه لم يتم تأكيد الموعد بالضبط، فمن المتوقع أن تكون الانتخابات بمثابة استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ومن المرجح أن تكون الانتخابات الفرصة الأخيرة أمام الناخبين للاختيار بين الأحزاب التي تعرض إلغاء الخروح من الاتحاد الأوروبي وتلك التي تسعى للخروج من الاتحاد بأي تكلفة.

وقال كوربن على موقع تويتر لدى إعلانه عن دعم حزبه للانتخابات المبكرة "هذه فرصة واحدة تأتي في كل جيل من أجل بناء دولة الجميع وليس دولة القلة.. لقد حان الوقت " .

وكان كوربن قد أكد في وقت سابق دعم حزبه لإجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر المقبل، قائلا إن "شرطنا المسبق بضمان عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق تم تحقيقه".