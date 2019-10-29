محكمة تقضي بوجوب تسليم الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس نفسه

قضت المحكمة العليا في بنجلاديش، أمس الاثنين، بأنه يتوجب على محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام تسليم نفسه قبل السابع من الشهر المقبل بعد صدور مذكرة توقيف بحقه في أعقاب قيام ثلاثة من الموظفين السابقين برفع دعوى قانونية ضده.

فقد أصدرت إحدى محاكم العمل في داكا مذكرة توقيف بحق يونس واثنين آخرين من الرؤساء التنفيذيين بشركة "جرامين كومينكيشينز" بعد عدم حضورهم للمحكمة.

كان المجني عليهم الثلاثة قاموا بالطعن على قرار الشركة بفصلهم بعد أن أفصحوا عن نيتهم في إنشاء نقابة عمالية.

يذكر أن يونس هو مؤسس مصرف "جرامين بنك" لتقديم القروض متناهية الصغر ، والذي يمنح قروضا لصغار المستثمرين الفقراء الذين لا يمكنهم الحصول على قروض من البنوك التقليدية، وهو فاز بجائزة نوبل للسلام في 2006.

وخسر يونس معركته القانونية بعد أن أبعدته الحكومة برئاسة الشيخة حسينة من البنك استنادا إلى اللوائح الخاصة بسن التقاعد في 2011.

وتعد جرامين كومينكيشينز، وهي شركة لتكنولوجيا المعلومات غير هادفة للربح ، واحدة من عدد من الشركات تعمل تحت مظلة جرامين أسسها يونس.