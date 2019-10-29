صناديق التقاعد الدنماركية تتوسع في الاستثمار في قطاع العقارات

أظهر مسح أجرته وكالة بلومبرج للأنباء اتجاه صناديق التقاعد الدنماركية نحو الاستثمار في القطاع العقاري بعد انخفاض أسعار الفائدة المصرفية إلى أقل من صفر في المئة.

وأشارت بلومبرج إلى أنها استطلعت رأي أكبر 8 صناديق تقاعد في الدنمارك، حيث قالت ستة صناديق إنها توسعت في الاستثمار في القطاع العقاري وغيره من الأصول البديلة لتجنب الفائدة السلبية على الودائع المصرفية والسندات.

وقالت بعض الصناديق إنها تتوقع استمرار الفائدة السلبية على السندات لسنوات مقبلة، حيث أن الفائدة الرئيسية في الدنمارك أقل من صفر في المئة منذ أكثر من سبع سنوات، وهي فترة أطول مما حدث في أي دولة أخرى.

وقال يان أوسترجارد الذي يشرف على الاستثمارات غير المسجلة في البورصة لصندوق التقاعد "إندسترينس" الدنماركي والبالغة قيمة أصوله 26 مليار دولار تقريبا إن جاذبية الاستثمار العقاري تتمثل في "انخفاض المخاطر" مع "عائدات مستقرة".

وأشارت بلومبرج إلى أن التركيز على الأصول العقارية يأتي في الوقت الذي تنتظر فيه كيانات مؤسساتية في الدنمارك نشر التقرير الذي أمرت به الحكومة لوضع قانون جديد لتنظيم سوق تأجير العقارات.

وبحسب نسخة من التقرير اطلعت عليها وكالة الأنباء فإنه من بين المقترحات التي ناقشتها لجنة إعداد التقرير وضع حد أقصى للإيجار وهو ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة الاستثمارات العقارية بمقدار النصف.

يذكر أن إجمالي أصول صناديق التقاعد الدنماركية يصل إلى 450 مليار دولار ويجري استثمارها في العديد من الأوعية الاستثمارية.

يأتي ذلك في حين انتقد كاري ديبفاد وزير الإسكان الدنماركي بعض المستثمرين الذين يستفيدون مما وصفها بالثغرات التشريعية، في حين ركز انتقاداته على المشترين الأجانب، حيث أشار كثيرا إلى قيام شركة الاستثمار الأمريكية "بلاكستون جروب" بشراء عدد كبير من العقارات في الدنمارك خلال السنوات الأخيرة.